Гатчина получит статус исторического поселения

В ближайшее время Гатчине присвоят статус исторического поселения, извещает пресс-служба правительства Ленинградской области.

Благодаря обновлённому статусу город сможет принимать участие в доппрограммах по финансированию ремонтно-реставрационных работ объектов культнаследия.

"На территории Ленобласти расположена довольно большая группа памятников, входящих в список всемирного наследия ЮНЕСКО, как архитектурных, так и природных. Они менее известны, чем памятники Петербурга. Однако по многим из них мы плотно взаимодействуем с городом", — поведал глава регионального комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Средства на реставрацию исторических объектов, признанных ЮНЕСКО, обычно выделяются не только из бюджета региона, но также муниципалитетов Ленобласти, Минкультуры РФ и Фонда инвестиционных строительных проектов.

Напомним также, правительство Ленобласти рассчитывает переехать в Гатчину к 2024 году: сейчас оно находится в Петербурге на Суворовском проспекте.