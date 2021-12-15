Суд в Кемерове арестовал двух фигурантов дела об аварии в шахте "Листвяжная"

Центральный суд Кемерова арестовал главного инженера ООО "Шахта "Листвяжная" Анатолия Лобанова и технического директора компании "СДС-Уголь" Антона Якутова по делу об аварии в шахте "Листвяжная", передает ТАСС.

Под стражей фигуранты дела останутся до 25 января.

15 декабря СК сообщил о задержании председателя совета директоров АО ХК "СДС-Уголь" Михаила Федяева и троих топ-менеджеров шахты. Их обвиняют в нарушении требований безопасности на опасном производстве и злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации.

На шахте "Листвяжная" 25 ноября в одном из вентиляционных штреков произошел взрыв с последующим задымлением. В шахте находились 285 человек, большая часть из них смогли подняться на поверхность. Погиб 51 человек, из них пятеро — горноспасатели.