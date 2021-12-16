В России выявили еще 28,4 тысячи случаев COVID-19, в Петербурге - менее 2 тысяч

В России за последние сутки выявлено 28 486 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Нарастающим итогом за время эпидемии в России зафиксировано 10 131 646 случаев заболевания. По официальным данным, на 16 декабря от коронавируса умерли 294 024 россиянина: 1 133 летальных исхода зарегистрировали за прошедшие сутки.

Тройка регионов с самой неблагополучной эпидситуацией неизменна. На первом месте Москва: там выявили еще 3 322 случая заболевания. На втором - Петербург, где заболели еще 1 992 человека. На третьем - Подмосковье: там коронавирусом заразились еще 1 262 человека.