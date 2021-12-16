С улиц Петербурга за полмесяца убрали почти столько же снега, сколько за прошлую зиму

Дорожные предприятия в Петербурге собрали с улиц более 790 тысяч кубометров снега с конца ноября, сообщили в Смольном.

Это — практически показатели конца зимы: минувшей зимой 800 тысяч кубометров снега собрали к 20-м числам февраля. Только за последние сутки с дорог убрали свыше 44 тысяч кубометров осадков — примерно 2,2 тысяч полных самосвалов.

Сейчас днем улицы расчищают 1 086 машин и 1 257 дворников. Парки и сады в порядок приводят еще 250 единиц техники и 808 специалистов садово-парковых хозяйств.

Сильные снегопады в Петербурге шли с конца ноября, в декабре ударили морозы до -20 градусов. Сейчас ситуация осложнилась плюсовой температуры воздуха, из-за которой снег подтаял. Вскоре синоптики ожидают новые морозы, и растаявший снег рискует превратиться в гололед.

В последние дни несколько петербуржцев пострадали от падающих с крыш сосулек. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел из-за таких случаев.

Губернатор Александр Беглов поручил профильным комитетам и районным администрациям усилить меры по уборке домов и кровель от снега и льда. ГАТИ к 15 декабря начислила штрафы в 4,2 млн рублей петербургским предприятиям за некачественную уборку от снега и льда.