ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:28

С улиц Петербурга за полмесяца убрали почти столько же снега, сколько за прошлую зиму

фото ЗакС политика С улиц Петербурга за полмесяца убрали почти столько же снега, сколько за прошлую зиму

Дорожные предприятия в Петербурге собрали с улиц более 790 тысяч кубометров снега с конца ноября, сообщили в Смольном. 

Это — практически показатели конца зимы: минувшей зимой 800 тысяч кубометров снега собрали к 20-м числам февраля. Только за последние сутки с дорог убрали свыше 44 тысяч кубометров осадков — примерно 2,2 тысяч полных самосвалов.

Сейчас днем улицы расчищают 1 086 машин и 1 257 дворников. Парки и сады в порядок приводят еще 250 единиц техники и 808 специалистов садово-парковых хозяйств.

Сильные снегопады в Петербурге шли с конца ноября, в декабре ударили морозы до -20 градусов. Сейчас ситуация осложнилась плюсовой температуры воздуха, из-за которой снег подтаял. Вскоре синоптики ожидают новые морозы, и растаявший снег рискует превратиться в гололед.

В последние дни несколько петербуржцев пострадали от падающих с крыш сосулек. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел из-за таких случаев.

Губернатор Александр Беглов поручил профильным комитетам и районным администрациям усилить меры по уборке домов и кровель от снега и льда. ГАТИ к 15 декабря начислила штрафы в 4,2 млн рублей петербургским предприятиям за некачественную уборку от снега и льда. 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости16 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама