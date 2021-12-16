Петербуржец отсудил у ЖКС более 600 тысяч рублей за разбитую льдом машину

Куйбышевский районный суд Петербурга удовлетворил все исковые требования Сергея Лебедева, который обвинил "Жилкомсервис №2 Центрального района" в нарушении закона о защите прав потребителя, приведшем к повреждению его припаркованной во дворе машине. Падение льдины на личный транспорт имело место в феврале нынешнего года во дворе дома по Загородному проспекту.

Лебедев утверждал, что в течение всей прошлой зимы коммунальная служба чистила крыши недобросовестно. При этом, создавая таким образом опасность для людей и автомобилей, сотрудники ЖКС не развешивали никаких предупредительных объявлений или сигнальных лент.

Непосредственный ущерб автомобилю марки Kia мужчина оценил более чем в 390 тысяч рублей. Всего же ему удалось взыскать с ответчика, представители которого не явились на заседание, более 632 тысяч рублей.