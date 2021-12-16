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Новости 16:47

Горизбирком принял отставку еще одной главы теризбиркома

фото ЗакС политика Горизбирком принял отставку еще одной главы теризбиркома

Глава территориальной избирательной комиссии № 53 Анна Дрозд подала заявление о сложении с себя полномочий председателя, сообщил на заседании 16 декабря член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Олег Зацепа. Он уточнил, что заявление о выходе из состава комиссии Дрозд не подала. 

Ее желание сложить с себя полномочия председателя поддержали члены Горизбиркома. Они проголосовали единогласно. 

Зацепа добавил, что член ТИК № 53 Максим Одинцов подал заявление о выходе из избиркома. Его члены ГИК тоже удовлетворили. На освободившееся место объявлен прием предложений до 24 декабря. 

Напомним, ранее в декабре от мест председателей территориальных избиркомов отказались шесть человек. Позже заявления о сложении полномочий подали три члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Законодательное собрание уже одобрило отставку члена ГИК Дмитрия Краснянского и заместителя председателя Горизбиркома Аллы Егоровой. Секретарь ГИК Марина Жданова пока только подала заявление. 

София Саттарова


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