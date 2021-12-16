Госдума снова направила в регионы законопроект о QR-кодах для согласования

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о доступе в общественные места по QR-кодам привитых или переболевших коронавирусом повторно направлен в регионы, Совет Федерации и правительство для обсуждений.

Володин, выступая с трибуны, заявил, что документ разослали до рассмотрения во втором чтении и важно "обсудить все вопросы и болезненные темы". По его мнению, "Единая Россия" и ЛДПР "переживают и делают все для того, чтобы законопроект, с одной стороны, защитил права граждан, с другой стороны — чтобы здоровье было защищено, чтобы не было раскола".

Ранее Госдума в первом чтении одобрила этот законопроект. Он предполагает введение доступа по QR-кодам об иммунитете к коронавирусу в подавляющее большинство публичных мест: культурные учрежденияя, спорткомплексы, заведения общепита.

Был еще один подобный законопроект — о введении QR-кодов в самолетах и поездах. Пока депутаты от него отказались, но дали понять, что работа над документом продолжится.

Обсуждение законопроекта о кодах для доступа в общественные места не обошлось без споров. Против законопроекта выступила фракция КПРФ: депутаты развернули в зале Госдумы баннер с надписью "КПРФ против QR-фашизма". Это вызвало негодование Володина и депутатов-единороссов, дело едва не дошло до потасовки.

Госдума уже направляла законопроекты на согласование в регионы. Власти субъектов поддержали документы один за другим.