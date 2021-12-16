ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:56

Госдума снова направила в регионы законопроект о QR-кодах для согласования

фото ЗакС политика Госдума снова направила в регионы законопроект о QR-кодах для согласования

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о доступе в общественные места по QR-кодам привитых или переболевших коронавирусом повторно направлен в регионы, Совет Федерации и правительство для обсуждений.

Володин, выступая с трибуны, заявил, что документ разослали до рассмотрения во втором чтении и важно "обсудить все вопросы и болезненные темы". По его мнению, "Единая Россия" и ЛДПР "переживают и делают все для того, чтобы законопроект, с одной стороны, защитил права граждан, с другой стороны — чтобы здоровье было защищено, чтобы не было раскола".

Ранее Госдума в первом чтении одобрила этот законопроект. Он предполагает введение доступа по QR-кодам об иммунитете к коронавирусу в подавляющее большинство публичных мест: культурные учрежденияя, спорткомплексы, заведения общепита. 

Был еще один подобный законопроект — о введении QR-кодов в самолетах и поездах. Пока депутаты от него отказались, но дали понять, что работа над документом продолжится.

Обсуждение законопроекта о кодах для доступа в общественные места не обошлось без споров. Против законопроекта выступила фракция КПРФ: депутаты развернули в зале Госдумы баннер с надписью "КПРФ против QR-фашизма". Это вызвало негодование Володина и депутатов-единороссов, дело едва не дошло до потасовки.

Госдума уже направляла законопроекты на согласование в регионы. Власти субъектов поддержали документы один за другим.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости16 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама