Жителя Челябинской области оштрафовали за критические заметки о силовиках, избивавших митингующих

Житель Челябинской области Валерий Галеев получил штраф в размере 10 тысяч рублей за нелестные отзывы во "ВКонтакте" о работе силовиков на январских митингах.

Внимание правоохранителей привлёк комментарий, оставленный под фотографией, на которой сотрудники ОМОН "применяют боевые приемы борьбы" к митингующим.

Мужчина написал следующее: "Они бьют ногой пожилых женщин? Кулаком в живот девушек? Это что, нормальные парни? Это подонки последние! Псы на службе у хозяина за косточку".

Проведённая экспертиза показала, что комментарий содержит негативную оценку "группы лиц, объединенных по профессиональному признаку – сотрудники полиции", в связи с чем суд пришёл к выводу, что Галеев пытался "разжечь ненависть" к силовикам.