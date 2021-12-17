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Новости 15:18

Петербуржец отсудил 200 тысяч рублей у магазина, около которого он сломал ногу на льду

фото ЗакС политика Петербуржец отсудил 200 тысяч рублей у магазина, около которого он сломал ногу на льду

Петербуржец Владимир Федоров, в феврале неудачно поскользнувшийся на льду и сломавший стопу, смог через суд добиться компенсации от администрации ТК "Дельта", возле которого имело место это происшествие. Правда, вместо запрашиваемых 300 тысяч рублей моральной компенсации он получил только 200 тысяч. На возмещение расходов, ушедших на покупку лекарств, ему также выплатят 6,2 тысячи рублей.

Федоров рассчитывал отсудить у руководства торгового комплекса на проспекте Стачек еще 37,4 тысяч рублей, в которые он оценил свое пребывание в стационаре, но эту часть требований Кировский районный суд удовлетворять не стал: мужчина лежал в комфортабельной платной палате.

"Отсутствуют доказательства невозможности предоставления истцу лечения в рамках ОМС", - гласит мотивировка отказа.


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