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Новости 15:55

Суд приступил к рассмотрению дела Резника по существу

фото ЗакС политика Суд приступил к рассмотрению дела Резника по существу

Октябрьский районный суд провёл первое заседание по делу экс-депутата Максима Резника, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Из зачитанного прокурором на заседании обвинения следует, что Резник якобы при неизвестных обстоятельствах купил себе 18,2 грамма сушеной марихуаны. В марте 2020 года тогда еще депутата привлекли к обыску квартиры его дальнего родственника Ивана Дорофеева - там он якобы выложил наркотики на стол и ушел, озвучила прокурор. Судья поинтересовалась у Резника, понятно ли ему обвинение. Экс-депутат заявил, что не понятно. По его словам, дело против него - политическое преследование. 

 ⁃ Задача наша состоит не в том, чтобы добиться в этом суде справедливости, а в том, чтобы доказать в этом суде, что все это дело шито белыми нитками и является частью политического преследования, в ходе которого каратели многократно нарушили всевозможные законы, - заявил Резник.

Его адвокат Михаил Пашинский поддержал позицию экс-депутата и указал на ряд несостыковок. В частности, Пашинский отметил, что неясно, как можно обвинять человека в приобретении наркотиков, когда в обвинении не сказано, когда и как он их приобрёл. 

В ходе заседания в качестве свидетеля допросили понятого Игоря Мальцева, который присутствовал на обыске в квартире Дорофеева. Мальцев представился как индивидуальный предприниматель, но в ходе допроса выяснилось, что он служил в МВД и таможне. 

Он заявил, что видел выкладывающего баночки на стол Резника. В одной из них на свет было видно нечто растительное, сообщил Мальцев. Он сначала не мог вспомнить, вел ли кто-то видеозапись, но после зачитывания протокола обыска согласился, что видео кто-то снимал. Кто именно, Мальцев вспомнить не смог. 

Пашинский ходатайствовал о просмотре видеозаписи, на которой Резник якобы выкладывает что-то на стол. Ранее эту запись распространили СМИ. После просмотра видео судья поинтересовалась у Мальцева, вспомнил ли он, кто вёл эту съемку: следователь или оперуполномоченный Шевчук. Свидетель ответил, что Шевчук. 

Суд планировал также допросить как свидетеля Дорофеева. Его адвокат к тому моменту суд покинул, и Дорофеева решили допросить в следующий раз. Рассмотрение дела продолжат 27 декабря.

София Саттарова


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