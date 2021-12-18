В Москве от осложнений после COVID-19 скончалась судья, которая вела дела Шестуна, Белых, Калви

В одной из столичных больницы скончалась судья Басманного суда Юлия Сафина, уведомил ТАСС осведомлённый источник.

По сведениям собеседника издания, 44-летняя "служительница Фемиды" умерла из-за возникших на фоне коронавирусной инфекции осложнений.

Отметим, что Сафина вела ряд резонансных дел: так она председательствовала в заседаниях по избранию мер пресечения для экс-главы подмосковного Серпуховского района Александра Шестуна и экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, сенатора Рауфа Арашукова, предпринимателя Майкла Калви, а также полицейских, подкинувших наркотики журналисту Ивану Голунову.

Добавим, незадолго до смерти Сафиной, которая ушла в отставку, на неё потребовал завести уголовное дело осуждённый ею бизнесмен Илья Шерман, которому впоследствии отменили приговор.