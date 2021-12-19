На шахте имени Рубана в Кузбассе начался пожар

В штольне шахты имени Рубана в Кузбассе начался пожар, пишут ТАСС и "Интерфакс" со ссылкой на источники.

По разным данным, под землей находятся 130–139 горняков, они поднимаются на поверхность. РИА "Новости" сообщает о 128 горняках. О пострадавших пока не сообщается.

Это не первая авария на шахте в Кузбассе за последний месяц. 25 ноября на шахте "Листвяжная" в одном из вентиляционных штреков произошел взрыв с последующим задымлением. В шахте находились 285 человек, большая часть из них смогла подняться на поверхность. Погиб 51 человек, из них пятеро — горноспасатели.

СК возбудил дело о нарушении требований безопасности на опасном производстве и злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации. Арестованы собственник шахты, главный инженер и технический директор компании "СДС Уголь".

фото: ГУ МЧС по Кемеровской области