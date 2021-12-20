В России выявили еще 27 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге - 1,9 тысячи

В России за последние сутки выявлено 27 022 случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Нарастающим итогом за все время эпидемии зафиксировано 10 241 812 случаев заболевания. По официальным данным, на 20 декабря от коронавируса умерли 298 222 россияна: 1 019 летальных исходов зарегистрированы за прошедшие сутки.

Тройка регионов с самой неблагополучной эпидситуацией неизменна. На первом месте Москва (+2 630 заболевших), на втором - Петербург (+1 958), на третьем - Подмосковье (+ 1 935).