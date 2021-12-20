Фигурант "дворцового дела" Миляев вышел из колонии и "ужаснулся" принимаемым законам

Фигурант "дворцового дела" Алексей Миляев освободился из исправительной колонии №5 Орловской области, отбыв наказание за применении "не опасного" насилия к силовику (ч. 1 ст. 318 УК РФ), делится "ОВД-Инфо"*.

Суд отправил Миляева в ИК-5 на год в марте текущего года. Как полагает следствие, 23 января в ходе митинга в поддержку Алексея Навального он участвовал в потасовке с полицейскими и несколько раз ударил силовика.

Дело мужчины рассматривалось в особом порядке без изучения доказательств и допроса свидетелей, поскольку он полностью признал свою вину.

По итогу в колонии Миляев пробыл всего 2 месяца ввиду зачтённого срока пребывания в СИЗО. По его словам, выйдя на свободу он "ужаснулся". "Посмотрел, какие законы в стране принимаются, какие ограничения вводятся и как дальше продолжают нарушаться права человека. Особенно связанные с коронавирусом и со всеми ограничениями [из-за пандемии]", — поделился впечатлениями Миляев.

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