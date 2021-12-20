Газпром выдал своим петербургским работникам памятки о том, как спастись от сосулек

Компания "Газпром нефть" направила в свои петербургские офисы памятки о том, как спастись от падения наледи: сделано это было после того, как две сотрудницы компании стали жертвами схода сосулек к крыши. С документом ознакомился Znak.com.

На сегодняшний день, напомним, известно о ряде случаев падения наледи с крыш, из-за которых петербуржцы попали в больницы. Следственный комитет возбудил уголовные дела.

В памятке "Газпром нефти" говорится об инциденте, который произошёл с девушками 13 декабря. Одна из сотрудниц компании в тяжёлом состоянии была госпитализирована. В компании предположили, что предварительной причиной произошедшего может быть "несвоевременная организация очистки крыш от наледи владельцами здания и некачественное ограждение сигнальной лентой опасного участка в результате неправильного определения зоны возможного падения наледи владельцами здания".

"По возможности не подходите близко к стенам здания и выбирайте более открытые маршруты; при выходе из зданий и движении вдоль них обращайте внимание на снег, наледь и сосульки на крышах; обращайте внимание на огороженные участки тротуаров и не заходите в опасные зоны; всегда оценивайте ситуацию в зависимости от условий", - назидают в "Газпром нефти".