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Новости 15:26

Антикоронавирусные рейды чиновников по барам и магазинам Петербурга стали ежедневными

фото ЗакС политика Антикоронавирусные рейды чиновников по барам и магазинам Петербурга стали ежедневными

Сотрудники комитета по контролю за имуществом ежедневно ходят рейдом по барам, ресторанам и магазинам, проверяя, как торговые точки соблюдают антикоронавирусные ограничения, сообщили в Смольном.

За прошедшую неделю чиновники проверили 89 магазинов, 35 кафе и ресторанов, 18 объектов по предоставлению услуг в Адмиралтейском, Невском, Приморском, Василеостровском, Петроградском, Красносельском, Кировском, Выборгском, Московском районах. Большинство проверенных заведений все требования соблюдают.

В 14 из 142 организациях нашли нарушения. В основном они связаны с отсутствием или использованием некорректного QR-кода организации. В единичных случаях не было масок у сотрудников или разметки для соблюдения дистанции посетителями. В трёх объектах общепита не соблюдался запрет на работу в ночное время. Нарушителям грозят административные штрафы до 300 тысяч рублей.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что от общей ответственности зависит, как встретить новогодние праздники: с минимум ограничений или с ужесточением санитарных требований.

"Важно уже сейчас понимать, как потребительский сектор готов к наплыву посетителей, поэтому проверки проводятся ежедневно", - подчеркнул Беглов.

 


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