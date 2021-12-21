Глава Кузбасса попал в аварию по дороге на встречу с семьями погибших на шахте "Листвяжная"

Автомобиль, внутри которого находится руководитель Кемеровской области Сергей Цивилёв, попал в аварию на отрезке трассы Кемерово - Новокузнецк: глава Кузбасса ехал на встречу с семьями горняков, погибших в ходе пожара на шахте "Листвяжная", информирует ТАСС.

"Сегодня в 09:00 (05:00 мск) на трассе Кемерово - Новокузнецк в районе поселка Карагайла произошло ДТП с участием служебного автомобиля губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, который ехал на встречу с семьями погибших горняков шахты "Листвяжная" в городе Прокопьевск. Жертв нет, все пострадавшие находятся в сознании, им на месте оказана медицинская помощь", — извещает пресс-служба правительства Кузбасса.

Сведения о пострадавших, равно как и причины ДТП, устанавливаются. Цивилёв в ЧП не пострадал.

Ранее суд арестовал главного инженера ООО "Шахта "Листвяжная" Анатолия Лобанова и технического директора компании "СДС-Уголь" Антона Якутова. Всех их обвиняют в нарушении требований безопасности на опасном производстве и злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации. Позднее в СИЗО был также отправлен президент холдинга "СДС", председатель совета директоров компании "СДС-Уголь" и основной собственник шахты "Листвяжная" Михаил Федяев.

На шахте "Листвяжная" 25 ноября в одном из вентиляционных штреков произошёл взрыв с последующим пожаром. В шахте находились 285 человек, большая часть из них смогла подняться на поверхность. Погиб 51 шахтёр, из них пятеро — горноспасатели.