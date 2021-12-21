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Новости 13:32

Песков — о делах против россиян в Белоруссии: Это вопрос, который вызывает нашу обеспокоенность

фото ЗакС политика Песков — о делах против россиян в Белоруссии: Это вопрос, который вызывает нашу обеспокоенность

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, столкнувшись на брифинге с вопросом о преследовании соотечественников в сегодняшней Белоруссии, дал понять, что в Кремле следят за ситуацией.

"Судебное или иное преследование любого российского гражданина за рубежом — это вопрос, который вызывает нашу обеспокоенность. И судьбой любого российского гражданина, который преследуется за рубежом, занимается российская сторона через наши загранпредставительства", - приводит слова Пескова "Интерфакс".

По его оценке, российские чиновники в таких случаях делают все возможное для облегчения участи гонимых россиян, а с белорусской стороной имеется на эту тему постоянный контакт.

Отметим, что один из наиболее громких случаев политических дел против россиян — преследование Софьи Сапеги, для задержания которой белорусским властям под предлогом якобы имеющейся террористической угрозы потребовалось принудительно сажать самолет. Ей вменяют сразу несколько уголовных статей, каждое из обвинений связано с ее протестной активностью в прошлом году на фоне скандально выигранных Александром Лукашенко выборов.


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