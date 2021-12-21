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Новости 18:30

Эсеры внесли в Госдуму законопроект, вводящий "родительскую зарплату" для безработных

фото ЗакС политика Эсеры внесли в Госдуму законопроект, вводящий "родительскую зарплату" для безработных

Фракция справедливороссов внесла в Государственную думу законопроект, по которому предусматривается введение ежемесячного пособия для безработных россиян, воспитывающих детей. Размер пособия равен прожиточному минимуму, установленному в регионе, где проживает семья. Мера предлагается к реализации только применительно к наименее обеспеченным семьям.

"Право на получение пособия должно возникать в том случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 3-кратную величину прожиточного минимума на одного члена семьи. Средства должны выплачиваться на каждого ребенка до достижения им 18-летнего возраста", - уточнил лидер партии Сергей Миронов.

В документе также оговаривается, что новый тип выплат не входит в противоречие с другими пособиями и льготами и никак на них не отражается.

"Мы называем эти выплаты "родительская зарплата" или "зарплата для мам". Ведь именно они чаще всего не работают и занимаются воспитанием детей", - отметил Миронов.

По его мысли, принятие инициативы способно улучшить демографические показатели, а эффективность "зарплаты для мам" может превзойти пользу от материнского капитала ввиду ее регулярности. Для претворения закона в жизнь, по оценке депутата, потребуется до 80 млрд рублей в год.


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