ЗакС одобрил изменения в законы по программам по улучшению жилищных условий

Законодательное собрание Петербурга 22 декабря приняло в первом чтении документ о внесении изменений в законы Петербурга в сфере жилищной политики, передает корреспондентка ЗАКС.Ру.

Законопроект в парламент направил губернатор Петербурга Александр Беглов. Согласно документу, изменения предлагается внести в "Социальный кодекс": в законы о содействии в улучшении жилищных условий граждан, о жилищной политике и другие. В частности, в Соцкодексе планируют в одной из статей прописать, какие категории граждан могут рассчитывать на соцподдержку по улучшению жилья. Среди них перечислены, имеющие трех и более детей, стоящие на учете как нуждающиеся, молодые семьи и другие.

Также продлевается норма о возможности молодым семьям и владельцам комнат в коммунальных квартирах претендовать на помощь от правительства города. Теперь она будет действовать до 31 декабря 2025 года.

Представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко с трибуны парламента заявил, что по целевым программам своей очереди ждут 42 тысячи семей. Законопроект же позволит продлить их действие на 2022-2024 годы.

- Это хороший подарок горожанам к Новому году, - считает Сухенко.

Законопроект устанавливает, что граждане, которые уже стали участниками целевых жилищных программ, но пока не получили поддержки, сохраняют свое право на получение помощи. Это касается тех программ, срок которых истекает в 2021 году. Это подтвердил Сухенко. Он отметил, что свои места сохранят люди в программе по помощи молодым семьям даже после 35 лет.

Депутат от "Яблока" Борис Вишневский отметил, что в документе это четко не прописано. Нет формулировки о том, что участники программы "Молодежи доступное жилье" продолжат претендавать не помощь, если их дети перестали быть несовершеннолетними, а сами участники стали старше предельного возраста в 35 лет, заявил Вишневский.

Депутаты задавали вопросы Сухенко, часть их он переадресовал присутвовавшему главе жилищного комитета Олегу Зотову. В частности, он отвечал на вопросы депутата от КПРФ Александра Рассудова о работе жилищных программ. Рассудов поинтересовался, сколько длится срок от включения в программу до получения поддержки. Зотов ответил, что все зависит от категории заявителя. Пока этот срок составляет один-два года, сообщил глава комитета. По его словам, после трехлетнего плана финансирования власти намерены перейти к реализации поддержки в год обращения.

Лидер фракции КПРФ Роман Кононенко отметил, что в законопроекте есть недостатки. Например, закрытие ряда программ, даже не смотря на сохранение механизмов. Одна есть в документе и важные пункты, поэтому КПРФ будет голосовать за документ.

София Саттарова