Бельский дал поручение обсудить в ЗакСе проблему уборки снега с чиновниками

Спикер Законодательного собрания Александр Бельский на брифинге 22 декабря сообщил, что дал поручение руководителю комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам Валерию Гарнецу провести заседание по проблеме уборки снега. Бельский отметил, что попросил пригласить на заседание главу жилищного комитета Олега Зотова и руководителя комитета по благоустройству Василия Пониделко.

Комиссия должна собраться 23 декабря, заявил спикер. По его словам, там и планируют разобраться в причинах плохой уборки снега.

- Что происходит, почему, какие были упущения? Логистики, если это касается уборки улиц. И самое главное, не какие были допущены упущения, а какие сделаны из этого выводы на будущее, - пояснил Бельский.

Отметим, что с конца ноября с петербургских улиц вывезли уже более миллиона кубометров снега. Несмотря на это, у Смольного остаются нарекания к качеству работы коммунальных служб.

София Саттарова