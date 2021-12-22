Суд отказал Вавилиной в отмене итогов выборов в "красной зоне"

Василеостровский районный суд Петербурга 22 декабря отказал экс-кандидатке в депутаты Законодательного собрания по 4-му округу от "Справедливой России - За правду" в иске об отмене итогов выборов на семи участках, передает корреспондент ЗАКС.Ру из зала суда.

Вавилина пыталась оспорить итоги голосования на участках № 133, 137, 146, 153, 156, 190, 197. Последние два - временные участки, расположены в "красных зонах" больниц. Она намерена обжаловать решение районного суда в городском.

В ходе разбирательства суду так и не удалось получить заверенные копии актов о проведении голосования вне помещения и ведомостей о передаче бюллетеней для этих целей с участка № 197, расположенного в Госпитале для ветеранов войн. Вавилина полагала, что при голосовании на этом участке могли фальсифицировать итоги выборов в Заксобрание, поскольку количество проголосовавших на думских выборах почти совпадает с количеством парламентских бюллетеней по одномандатному округу. Подозрения возникли, поскольку там проходят лечение петербуржцы со всех районов города.

Председатель УИК Руслан Дмитришен в ответе на судебный запрос указал, что технический регламент не предусматривает возможность вынести копии документов за пределы "красной зоны". Кроме того, если предпринять попытку дезинфицировать протоколы, это повлечет уничтожение бумажных носителей, а из-за неукомплектованности техническими средствами отправить отсканированные копии актов тоже не получится. Документы с участка № 190, который располагался в Покровской больнице, предоставить также не смогли.

Вавилина также пыталась оспорить итоги на участке № 153, где в итоговом протоколе якобы стояла подпись одной из членов комиссии Олеси Гернец, которая не присутствовала при подписании протокола. Председатель участка Александр Поздняков в суде объяснял, что это вовсе не подпись, а лишь отметка о болезни Гернец, чтобы не оставлять поле пустым, а плохой почерк объяснил любовью к баскетболу. Как он сам признавался, пишет он гораздо хуже, чем бросает мяч. Истица в такое объяснение не поверила и на заседании 22 декабря попросила у суда провести почерковедческую экспертизу. Она также обратила внимание, что отметку якобы о болезни Поздняков поставил лишь на протоколах по выборам депутатов в Заксобрание. Поля на думских протоколах остались пусты. Судья в ходатайстве о проведении экспертизы отказал.

На остальных участках Вавилина отмечала подозрительно высокую явку на надомном голосовании и возможные нарушения при проведении голосования вне помещения. Например, на участке № 133 члены комиссии, по утверждению истицы, не уведомляли остальных об уходе к избирателям, пожелавшим голосовать из дома. Также участок на некоторое время закрывали для посещения избирателей и журналистов якобы из-за санитарной уборки.

Напомним, Вавилина баллотировалась в депутаты Законодательного собрания по 4-му округу. Депутатом от этой территории избрали единоросса Константина Чебыкина. Вавилина пытается оспорить итоги голосования, полагая, что на некоторых участках при надомном голосовании могли быть допущены нарушения. В Горсуде 11 января пройдет предварительное заседание по иску об отмене результатов выборов в округе. Кроме того, в районном суде ещё рассматривают несколько исков к участковым избиркомам.

Константин Леньков