В России выявили еще 25,6 тысячи случаев COVID-19, в Петербурге - 2,1 тысячи

В России за последние сутки выявлено 25 667 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением болезни.

Нарастающим итогом за время эпидемии штаб отчитался о 10 318 650 случаях заболевания. По официальным данным, к 23 декабря от коронавируса умер 301 271 россиянин; 1 002 летальных исхода зафиксированы за последние сутки.

Петербург опустился на второе место по числу выявленных случаев COVID-19 за сутки: заболели еще 2 198 петербуржцев. 2 633 человека выздоровели за прошедший день, 55 пациентов с коронавирусом умерли.

Москва вышла на первое место, там выявили 3 062 случая заражения. Подмосковье остается на третьем, там заболели еще 959 человек.