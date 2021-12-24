ВЦИОМ: Словами года стали "коронавирус", "QR-коды" и "рост цен"

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опросил жителей страны, после чего обозначил главные слова уходящего года, информирует РИА "Новости".

Ими стали: "коронавирус", который назвали 38% россиян, "рост цен" — 34% и "QR-коды" — 28%.

Как отметил глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров, в числе других слов, предложенных респондентами, были "вакцина", "снижение доходов", "маски" и "дистанционное обучение".

Напомним, что в прошлом году "победителем" также стал "коронавирус", набравший 61% голосов. На второй позиции были "поправки к конституции", на третьей "самоизоляция", "дистанционное обучение" и "врачи".