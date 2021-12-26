Песков: На самом деле мы просто забыли позвать журналистов "Новой газеты" на пресс-конференцию Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" заявил, что Кремль забыл позвать на пресс-конференцию Владимира Путина журналистов "Новой газеты".

"Новую газету" не позвали, я бы сказал, это человеческий фактор. На самом деле просто забыли. Может быть, неправильно с моей стороны это так признавать, но действительно мы забыли им позвонить", - приводит ТАСС слова Пескова.

Ведущий Владимир Соловьев спросил Пескова, не опасается ли Путин высказываться на неудобные темы, которые могут быть подняты западной прессой, оппозиционными изданиями или СМИ-иноагентами. В ответ Песков заявил, что Путин не боится отвечать на любые вопросы прессы.

Пресс-конференция Путина состоялась 23 декабря. Свободной аккредитации журналистов не было, Кремль сам приглашал журналистов. В списки аккредитованных попали в том числе три СМИ-иноагента, "Новую газету" не пригласили.

Тем не менее, вопрос "Новой газеты" на пресс-конференции прозвучал: его зачитал журналист "Эха Москвы", вопрос касался убийства Анны Политковской и Бориса Немцова. Путин заявил, что власти продолжат искать заказчиков убийств, "если за этим действительно стоят" таковые. В ответ главный редактор "Новой" Дмитрий Муратов сообщил, что редакции известно, что следствие не ведется.