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Новости 17:28

Госпитализация с COVID-19 в Петербурге немного снизилась на фоне выходных

фото ЗакС политика Госпитализация с COVID-19 в Петербурге немного снизилась на фоне выходных

В Петербурге за прошедшие сутки госпитализировали 323 пациента с коронавирусом, следует из перечня эпидемиологических показателей Смольного. Это на 68 меньше, чем за день до этого: в выходные часто наблюдается спад госпитализаций.

По данным Смольного, всего на лечении в стационарах остаются 5 974 пациента с COVID-19 и пневмониями. 596 из них в реанимации, 323 подключены к аппаратам ИВЛ. Всего в Петербурге развернуто 8 002 инфекционные койки.

Амбулаторно лечение проходят 24 543 петербуржца, из них 954 человека не получают лекарственную терапию на дому. На карантине остаются 2 192 пациента.

По официальным данным, полностью завершили цикл вакцинации 2 647 398 человек. В Петербурге есть запас вакцины в 968 073 дозы.


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