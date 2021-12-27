Полиция искала бомбы в двух ТЦ в центре Петербурга

Минувшим днём, 26 декабря, петербургские правоохранители искали взрывчатые вещества в двух городских торговых центрах, территориально расположенных в центре, информирует пресс-служба главка.

Первое письмо "взрывоопасного" содержания касалось якобы минирования ТЦ "Галерея" на Лиговском проспекте. Через пару часов с аналогичной почты было отправлено второе послание, но уже якобы о заложенной в ТЦ "Платформа" бомбе.

Прибывшие на место силовики никаких взрывных устройств не обнаружили.

При этом людей из ТЦ решили не эвакуировать.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.