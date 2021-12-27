Беглов подвел итоги 2021 года

В еженедельной программе "Губернаторский эфир" на радиостанции "Россия" глава Петербурга Александр Беглов 27 декабря подвел итоги 2021 года. Он рассказал о достижениях города в уходящем году.

- Уходящий год был сложным для Петербурга, но мы с вами прошли его лучше, чем ожидали. Город стал удобнее для жизни и работы. Введены новые дороги и развязки: Лиговский путепровод и транспортный обход Красного Села, продолжение Софийской улицы, новые съезды ЗСД в Приморском районе, на прошлой неделе началось сквозное движение по Сарицкой улице в Пушкинском районе, - поделился губернатор.

Он добавил, что в Петербурге открыли 43 новых "центра притяжения горожан". Среди них общественные пространства на берегах рек Охты и Оккервиль, сказал Беглов.

По его словам, восстанавливается культурная сфера: "одна их первых перешла в режим новой нормальности". Также в 2021 году удалось провести все важные фестивали, заявил глава Петербурга.

Беглов сообщил об экономическом росте города и о получении контроля над ситуацией с коронавирусом. Губернатор напомнил о количестве введенных в эксплуатацию школ и детских садов. Об этом он говорил на собственной прямой линии 25 декабря.

В конце своей речи в радиопрограмме Беглов пожелал благополучия петербуржцам. Также он призвал горожан в новогодние праздники сделать прививку от коронавируса и носить средства индивидуальной защиты в общественных местах.

София Саттарова