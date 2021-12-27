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Новости 27 декабря, 19:16

Прокуратура запросила восемь лет колонии для бросившего фаер в сторону полицейских на митинге в поддержку Навального

фото ЗакС политика Прокуратура запросила восемь лет колонии для бросившего фаер в сторону полицейских на митинге в поддержку Навального

Прокуратура запросила восемь лет колонии для Вячеслава Игумнова, которого обвиняют в том, что он бросил фаер в полицейских на акции протеста 23 января, передает РИА "Новости".

Игумнова обвиняют в хулиганстве (213 УК РФ) и применении насилия к представителям власти (318 УК РФ). По версии следствия, он 23 января возле улицы Большая Дмитровка в центре Москвы зажег пиротехнику и бросил ее в полицейских. Игумнов признал свою вину.

Крупные акции в поддержку Алексея Навального прошли в ряде городов России 23 и 31 января. После митингов силовики возбудили десятки уголовных дел о применении силы к правоохранителям.

 


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