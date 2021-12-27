Прокуратура запросила восемь лет колонии для бросившего фаер в сторону полицейских на митинге в поддержку Навального

Прокуратура запросила восемь лет колонии для Вячеслава Игумнова, которого обвиняют в том, что он бросил фаер в полицейских на акции протеста 23 января, передает РИА "Новости".

Игумнова обвиняют в хулиганстве (213 УК РФ) и применении насилия к представителям власти (318 УК РФ). По версии следствия, он 23 января возле улицы Большая Дмитровка в центре Москвы зажег пиротехнику и бросил ее в полицейских. Игумнов признал свою вину.

Крупные акции в поддержку Алексея Навального прошли в ряде городов России 23 и 31 января. После митингов силовики возбудили десятки уголовных дел о применении силы к правоохранителям.