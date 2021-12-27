Суд отказался отменять итоги выборов на участке, где отключалась камера

Калининский районный суд Петербурга 27 декабря отказал в удовлетворении иска двух членов участковой избирательной комиссии № 475 об отмене итогов голосования по спискам партии в Государственную думу на участке, где во вторую ночь выборов отключали камеры, а во время подсчета голосов заметили вскрытый сейф-пакет, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Член комиссии с правом решающего голоса (ЧПРГ) Дмитрий Бобров и член комиссии с правом совещательного голоса (ЧПСГ) Евгения Шкаева заявляли, что в ночь с 18 на 19 сентября неизвестные проникли в помещение участка № 475 и подложили бюллетени в сейф-пакеты. Примерно в три часа ночи в помещении отключились камеры. При просмотре видео с участка можно было заметить, как запись после некоторого щелчка прерывает вещание на 15 минут, а затем снова начинает передавать картинку после другого щелчка. Все это время продолжается лишь запись звука - слышен какой-то посторонний стук и предположительно шаги. Истцы полагают, что в этот момент неизвестные подложили бюллетени в сейф-пакет.

— [Камеры выключали] исключительно с целью скрыть момент повреждения сейф-пакета, который мы обнаружили 20 сентября. Логических объяснений, в связи с чем пакет изменил свою форму, ответчик не представил, — заявлял юрист Максим Камакин во время просмотра записей с камеры.

Камакин ходатайствовал о запросе данных об отключении электричества и проблемах со связью на участке в ту ночь, чтобы установить причину отключения камер. Сторона ответчика заявила, что ЧПРГ Бобров был ответствен за техническое состояние оборудования и сам должен пояснять, почему трансляция прерывалась, хотя этим должен заниматься "Ростелеком". Суд в ходатайстве отказал.

Утром 19 сентября члены комиссии обнаружили, что печати на дверях переклеивали. Бобров пересчитывал количество отмеченных фамилий в книгах избирателей - их было примерно на 60 меньше, чем позже оказалось в итоговом протоколе.

Уже 20 сентября при подсчете голосов члены комиссии обнаружили нарушение целостности сейф-пакета - вдоль красной защитной полосы появились небольшие отверстия. Истцы считают, что это следы повторного открытия. Сами пакеты увеличились в размерах. На заседании 27 декабря в суде изучили видео, которые сделали другие члены комиссии и наблюдатели в момент упаковки бюллетеней в сейф пакет. Сперва пакет казался тонким, но уже на следующий день сейф-пакет с тем же номером заметно увеличился. Кроме того, наблюдатель Юрий Лебко рассказал, что у сейф-пакета после выемки из сейфа была нарушена целостность.

Сторона истцов ходатайствовала о запросе книги избирателей и вызове свидетелей, но суд отказал. Представитель истцов Камакин на заседании суда сообщил, что будет оспаривать решение районного суда в городском.

Член ТИК № 11 с правом решающего голоса Мария Молдавская, которая давала показания в суде на предыдущем заседании, рассказала ЗАКС.Ру, что после того, как члены комиссий (кроме участка № 475, там же располагался участок № 471) опечатали двери помещения для голосования, они заметили, что председатели комиссий длительное время не покидали здание школы.

- Все вышли за пределы этого спортзала, опечатали дверь, сфотографировали эти печати, а потом стали ждать, когда же вся комиссия покинет помещение школы, но что-то никак это не наступало. Там председатели обеих комиссий ушли в другую комнату, в которой находились даже какие-то матрасы. Там можно было отдыхать… В этой же комнате, кстати, находились неиспользованные бюллетени, - рассказала Молдавская.

По данным ГАС "Выборы" партия "Единая Россия" набрала 344 голоса. На втором и третьем месте КПРФ и "Справедливая Россия - За правду". За них проголосовали 128 и 103 человека соответственно.

Константин Леньков