Смольный рассчитывает на 3 млн привитых от коронавируса петербуржцев к Новому году

Первый зампредседателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заявил, что в ближайшие дни количество привитых от коронавируса граждан превысит 3 млн человек.

"Все зависит от того, как считать. Если мы говорим про прослойку взрослого населения — переболевших и вакцинированных, то это 80% (с иммунитетом), которую мы достигли еще 24 ноября. А если говорить о тех целях, которые поставлены Татьяной Голиковой, это 80% от всех взрослых, независимо от того, переболел или не переболел, то этот план у нас достигнут всего на 80%", — приводит слова Сараны "Фонтанка".

По его словам, к первым числам января 2022 года число привитых петербуржцев достигнет 3 млн, а поставленная Минздравом отметка — 3,5 млн. По данным Смольного, на 27 декабря полностью привились от коронавируса 2 654 289 петербуржцев.