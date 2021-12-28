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Новости 16:37

Znak.com: Екатеринбургские силовики готовятся к задержанию Евгения Ройзмана

фото ЗакС политика Znak.com: Екатеринбургские силовики готовятся к задержанию Евгения Ройзмана

Екатеринбургские правоохранители готовятся к задержанию местного политика Евгения Ройзмана, уведомил Znak.com источник. За ним уже организовали слежку, утверждает собеседник издания.

Предсказать, по какому делу может проходить и проходит ли Ройзман, на данный момент сложно. Юрист бывшего мэра Екатеринбурга Юлия Федотова ранее заявляла, что в его отношении могли возбудить дела по статье 319 УК РФ ("Оскорбление власти"), ч. 2 ст. 151 УК РФ ("Вовлечение несовершеннолетних в незаконную деятельность") и ст. 212.1 УК РФ ("Повторное нарушение порядка участия в митингах").

В нынешнем году Ройзман уже представал перед судом за участие в протестах в поддержку Алексея Навального, причем как участник несанкционированного мероприятия, так и его организатор. В совокупности ему присудили 60 тысяч рублей штрафа и 10 суток спецприёмника, сокращённые позднее до одних.

Также в апреле Ройзман побывал на допросе в МВД из-за своих постов в Твиттере.


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