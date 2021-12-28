В Псковской области испортились 45 тысяч доз плохо хранившейся вакцины от коронавируса

На фармбазе в Псковской области из-за поломки морозильной установки стали непригодными для использования почти 45 тысяч доз отечественной вакцины от коронавируса, для хранения которой требуются сверхнизкие температуры. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на губернатора Михаила Ведерникова.

"Если быть точным, 44 810: 33 310 доз "Спутника V" и 11 500 доз "Спутника Лайта". По "Спутнику V" у нас запас достаточно большой, на "Спутник Лайт" мы рассчитывали, тем более что заявок от людей стало поступать достаточно много. Переговорю с Министром здравоохранения РФ, попрошу, чтобы дополнительную партию направили в регион в ближайшее время", - рассказал журналистам чиновник.

Ведерников пообещал попросить прокурора провести проверку инцидента. Представители завода, изготовившего морозильник, уже сообщили губернатору, что фреон предположительно испарился из установки в результате брака на производстве.