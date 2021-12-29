Беглов не исключил нового подъёма заболеваемости COVID-19 в Петербурге

В ходе заседания федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19 петербургский градоначальник Александр Беглов высказал опасения, что в городе после новогодних праздников может случиться очередной всплеск заболеваемости коронавирусом, делится пресс-служба Смольного.

"Ситуация с распространением инфекции в Петербурге остаётся напряжённой. Сформирован график дежурств стационаров, оказывающих экстренную и неотложную помощь. В больницах создан двухнедельный неснижаемый запас необходимых лекарств, дезинфекционных средств и тест-систем для диагностики COVID-19, а также необходимый запас СИЗ", — отчитался губернатор.

Следует напомнить, что неделю назад Смольный ослабил введённые в городе антиковидные ограничения, позволив ресторанам и барам работать в новогоднюю ночь. При этом доступ в рестораны и магазины по QR-кодам вакцинированных или переболевших COVID-19 был перенесён на 2 января.