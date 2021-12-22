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Новости 11:54

Смольный разрешил ресторанам и барам Петербурга работать в новогоднюю ночь

фото ЗакС политика Смольный разрешил ресторанам и барам Петербурга работать в новогоднюю ночь

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес поправки в постановление №121 о коронавирусных ограничениях в городе, сообщили в Смольном.

Ресторанам и барам города разрешили работать в новогоднюю ночь, минуя установленный запрет. В ночь с 31 декабря на 1 января заведения общепита смогут законно работать с 23:00 до 6:00. 

Доступ в рестораны и магазины по QR-кодам вакцинированных или переболевших коронавирусом будет введен со 2 января. Ранее эта система должна была заработать с 27 декабря.

Ранее петербургские рестораторы попросили городские власти отсрочить планируемые антивирусные нововведения. Кроме того, владельцы торговых центров заявили о падении более чем на 60% посещаемости ТЦ в случае введения QR-кодов.


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