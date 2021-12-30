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Новости 15:02

В Петербурге госпитализированы 384 человека с COVID-19 за сутки

фото ЗакС политика В Петербурге госпитализированы 384 человека с COVID-19 за сутки

В Петербурге госпитализированы 384 человека с коронавирусом за прошедшие сутки, следует из перечня эпидемиологических показателей Смольного.

Всего в стационарах города на лечении к Новому году остается 5 509 пациентов с COVID-19 и пневмониями. 567 из них в реанимации, 313 подключены к аппаратам ИВЛ. В Петербурге развернуты 8 002 инфекционные койки.

Амбулаторно от коронавируса лечатся 21 846 человек, только пятеро не получают бесплатны лекарств на дому. На карантине остаются 2 196 петербуржцев.

Полностью привились от коронавируса 2 685 000 горожан. В Петербурге есть запас вакцины в 949 254 дозы.


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