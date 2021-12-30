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Новости 16:54

Ради борьбы с COVID-19 власти Москвы решили закрыть Красную площадь 31 декабря

фото ЗакС политика Ради борьбы с COVID-19 власти Москвы решили закрыть Красную площадь 31 декабря

Начиная с 17:00 вход на Красную площадь будет закрыт: решение чиновники обосновали борьбой с распространением коронавируса, информирует пресс-служба МВД Москвы.

Столичный департамент региональной безопасности и противодействию коррупции известил, что вводимое ограничение является продолжением  "реализации профилактических мер и исключением значительных скоплений людей".

Расположенный на Красной площади каток, указывается на его официальном сайте, будет открыт до 18:00. 1 января он начнёт работу в 12:00. Обычно он открыт с 9:00 до 23:00.


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