"Водоканал" попросил петербуржцев не утилизировать новогодние салаты в унитаз

Петербургский "Водоканал" опубликовал видео, в котором рассказывается о том, как правильно расставаться с блюдами, не доеденными на Новый год.

Героиня ролика, длящегося полторы минуты, хочет смыть в унитаз остатки салата оливье, однако ей препятствует сотрудник "Водоканала", который не даёт предать еду забвению и сам её съедает.

"Новогодним салатам не место в канализации!" — назидают в "Водоканале".

Пресс-служба предприятия напоминает, что как максимум в унитаз можно смывать только водорастворимые втулки от туалетной бумаги, в противном случае в канализации образуются засоры.