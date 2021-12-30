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Новости 17:30

"Водоканал" попросил петербуржцев не утилизировать новогодние салаты в унитаз

фото ЗакС политика "Водоканал" попросил петербуржцев не утилизировать новогодние салаты в унитаз

Петербургский "Водоканал" опубликовал видео, в котором рассказывается о том, как правильно расставаться с блюдами, не доеденными на Новый год.

Героиня ролика, длящегося полторы минуты, хочет смыть в унитаз остатки салата оливье, однако ей препятствует сотрудник "Водоканала", который не даёт предать еду забвению и сам её съедает.

"Новогодним салатам не место в канализации!" — назидают в "Водоканале".

Пресс-служба предприятия напоминает, что как максимум в унитаз можно смывать только водорастворимые втулки от туалетной бумаги, в противном случае в канализации образуются засоры.


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