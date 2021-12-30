Путин подписал закон об уголовной ответственности для водителей-лихачей

Президент Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за злостное нарушение правил дорожного движения, документ опубликован на портале правовой информации.

В Уголовном кодексе появится статья 264.2. Она вводит ответственность за превышение скорости на величину более 60 км/ч, выезд на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного маршрута. Привлекать будут тех водителей, кого ранее дважды наказывали административно за аналогичные нарушения и лишали прав.

По этой статье предусмотрены штрафы в 200–300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, принудительные работы или лишение свободы до двух лет.