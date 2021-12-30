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Организаторы акции памяти Маркелова и Бабуровой подали заявку в мэрию Москвы

фото ЗакС политика Организаторы акции памяти Маркелова и Бабуровой подали заявку в мэрию Москвы

Бывший кандидат в депутаты Госдумы Михаил Лобанов сообщил в Facebook, что оргкомитет традиционного шествия памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки "Новой газеты" Анастасии Бабуровой подал заявку на проведение акции 19 января.

"По поручению Комитета 19 января мы будем вести переговоры с мэрией и обязательно согласуем акцию в том или ином формате", - написал Лобанов.

Акции памяти Маркелова и Бабуровой проходят каждый год в Москве и в Петербурге. Смольный из года в год отказывается согласовывать акции.

Маркелов защищал антифашистов в судах, Бабурова сотрудничала с "Новой газетой". Их застрелил в центре Москвы член националистической группировки БОРН Никита Тихонов 19 января 2009 года. Его приговорили к пожизненному заключению, его соучастница Евгения Хасис получила 18 лет колонии.

ЕСПЧ признал судебный процесс несправедливым. После этого Верховный суд России отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение. До 8 марта Тихонов и Хасис остаются под арестом.


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