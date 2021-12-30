ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 20:54

Путин подписал закон об отмене техосмотра для личных автомобилей

фото ЗакС политика Путин подписал закон об отмене техосмотра для личных автомобилей

Президент Владимир Путин подписал законопроект об отмене обязательного регулярного техосмотра для личных автомобилей в России, документ опубликован на портале правовой информации.

Закон освобождает от техосмотра легковые автомобили и мототранспортные средства, которые принадлежат гражданам и используются исключительно в личных целях. На такси и личный служебный автотранспорт законопроект не распространяется.

Обязательным техосмотр останется для машин старше четырех лет, которые нужно поставить на учет или зарегистрировать смену владельца: например, при купле-продаже. Также придется проходить техосмотр владельцам тех автомобилей, в конструкцию которых вносились изменения.

Владельцев автомобилей не будут штрафовать за отсутствие диагностической карты. Ранее в Госдуме заявляли, что закон коснется примерно 50 млн транспортных средств. 

 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости30 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама