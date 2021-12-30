Путин подписал закон об отмене техосмотра для личных автомобилей

Президент Владимир Путин подписал законопроект об отмене обязательного регулярного техосмотра для личных автомобилей в России, документ опубликован на портале правовой информации.

Закон освобождает от техосмотра легковые автомобили и мототранспортные средства, которые принадлежат гражданам и используются исключительно в личных целях. На такси и личный служебный автотранспорт законопроект не распространяется.

Обязательным техосмотр останется для машин старше четырех лет, которые нужно поставить на учет или зарегистрировать смену владельца: например, при купле-продаже. Также придется проходить техосмотр владельцам тех автомобилей, в конструкцию которых вносились изменения.

Владельцев автомобилей не будут штрафовать за отсутствие диагностической карты. Ранее в Госдуме заявляли, что закон коснется примерно 50 млн транспортных средств.