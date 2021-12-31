В последний день 2021 года в Петербурге госпитализировали почти 400 человек с коронавирусом

Пресс-служба Смольного выпустила новую таблицу, в которой прописаны основные показатели пандемии коронавируса в городе, полученные от разных ведомств. Согласно данным на 31 декабря, за сутки осталось прежним число поступивших в больницы с признаками коронавируса и пневмонии больных — 384. В реанимационных отделениях лежат 560 пациентов, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключен 301 человек (вместо 313 накануне).

Инфекционный коечный фонд составляет 8002 места. Всего в стационарах с пневмониями и коронавирусом лежат 5269 пациентов.

На карантине находятся 2273 гражданина (накануне их было 2196), бесплатную лекарственную терапию на дому получают 21 272 петербуржца, амбулаторно лечатся 21 093 человек. Неизрасходованный запас вакцины от коронавируса в городе составляет 943 249 тысяч доз.