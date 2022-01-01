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Новости 13:41

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут до 18,5 тысяч рублей

фото ЗакС политика Пенсии неработающих пенсионеров вырастут до 18,5 тысяч рублей

С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 5,9%, они вырастут в среднем до 18 521 рубля, напоминает ТАСС. Это затронет 30,78 млн человек.

Ранее пенсии индексировались с 1 февраля, но по закону, в 2019-2024-м их индексируют с 1 января. По прогнозу Пенсионного фонда, в 2023 году пенсия благодаря индексации вырастет году до 19 476 рублей (+5,6%), а в 2024 - до 20 469 рублей (+5,5%).

Ожидается, что на выплату страховых пенсий, в том числе по старости, ПФР потратит 8,1 трлн рублей в 2022 году. 

Президент Владимир Путин ранее заявлял, что по итогам 2021 года инфляция может составить свыше 8% и на пресс-конференции он говорил, что правительство должно выполнить обещания по индексации пенсий выше уровня инфляции. Соответствующих решений до сих пор не было.

 


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