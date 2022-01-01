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Новости 15:30

Полиция и Росгвардия не допустили нарушений общественного порядка на празднованиях Нового года

фото ЗакС политика Полиция и Росгвардия не допустили нарушений общественного порядка на празднованиях Нового года

Почти 2 млн россиян участвовали в мероприятиях, посвященные празднованию Нового года, нарушений правопорядка не было, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, в ночь на 1 января в мероприятиях приняли участие более 1,9 млн человек. Общественный порядок обеспечивали 40,5 тысяч полицейских, сотрудников Росгвардии, участников общественных организаций и представителей частных охранных структур.

"Принятыми мерами нарушений правопорядка допущено не было. Полицейские продолжают нести службу в местах проведения праздничных мероприятий", – добавила Волк.


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