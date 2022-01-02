В Рязанской области возбудили уголовное дело после гибели пяти пассажиров автобуса в ДТП

В Рязанской области возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.5 ст.264 УК РФ) после ДТП с рейсовым автобусом, сообщили в управлении МВД по региону.

Авария произошла рано утром возле села Вослебово. Автобус с 49 пассажирами ехал по маршруту "Москва — Астрахань" и врезался в опору железнодорожного моста. Погибли пять человек, в том числе водитель автобуса. РИА "Новости" со ссылкой на источник пишет, что он уснул за рулем. 21 пассажир получил травмы разной степени тяжести.

Прокуратура Астраханской области организовала проверку. Она оценит, как компания-перевозчик соблюдала лицензионные требования при пассажирских рейсах.