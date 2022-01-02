ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:26

В Рязанской области возбудили уголовное дело после гибели пяти пассажиров автобуса в ДТП

фото ЗакС политика В Рязанской области возбудили уголовное дело после гибели пяти пассажиров автобуса в ДТП

В Рязанской области возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.5 ст.264 УК РФ) после ДТП с рейсовым автобусом, сообщили в управлении МВД по региону.

Авария произошла рано утром возле села Вослебово. Автобус с 49 пассажирами ехал по маршруту "Москва — Астрахань" и врезался в опору железнодорожного моста. Погибли пять человек, в том числе водитель автобуса. РИА "Новости" со ссылкой на источник пишет, что он уснул за рулем. 21 пассажир получил травмы разной степени тяжести.

Прокуратура Астраханской области организовала проверку. Она оценит, как компания-перевозчик соблюдала лицензионные требования при пассажирских рейсах.

 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости2 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама