Бадамшин: Путин уволил следователя Габдулина, который вел "болотное" и "московское" дела

Генерал-майор юстиции Рустам Габдулин уволен из Следственного комитета, сообщил адвокат Сергей Бадамшин в своем-телеграм канале. К посту он прикрепил документ — выписку приказа, подписанного президентом Владимиром Путиным.

Причины увольнения Габдулина неизвестны. Документ в открытом доступе не публиковался. Он подписан 28 декабря, ему присвоен номер 729, и его нет на портале официального публикования.

Габдулин возглавлял группы по расследованию многих резонансных дел, в том числе политических. Среди них "болотное", "московское" дело, дело о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", дело "об отмывании денег" ФБК*.