"Коммерсантъ": Следователь Габдулин, который вел "болотное" и "московское" дела, может стать адвокатом

Генерал-майор юстиции Рустам Габдулин уволился из Следственного комитета, потому что решил сменить род деятельности, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. По данным издания, он может стать адвокатом.

Сообщается, что Габдулин подал рапорт еще в начале декабря 2021 года. После того, как в конце месяца его уволили, он разослал выдержку из указа президента знакомым.

Об увольнении Габдулина из СК ранее сообщил адвокат Сергей Бадамшин. Габдулин возглавлял группы по расследованию многих резонансных дел, в том числе политических. Среди них "болотное", "московское" дело, дело о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", дело "об отмывании денег" ФБК*.