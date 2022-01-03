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Новости 10:34

"Это кощунственно": В Госдуме призвали убрать захоронения лидеров СССР с Красной площади

фото ЗакС политика "Это кощунственно": В Госдуме призвали убрать захоронения лидеров СССР с Красной площади

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в разговоре с РИА "Новости" призвал убрать с Красной площади мемориальное кладбище, на котором захоронены деятели СССР, и вынести тело Ленина из Мавзолея.

По мнению Чернышева, захоронения на Красной площади - это кощунственно, их не должно быть "на том месте, где развернуты каток и торговые ряды, где люди отмечают Новый год, гуляют, приезжают из регионов". Он отметил, что ЛДПР вносила в Госдуму несколько законопроектов на эту тему.

"Это кладбище, где лежат люди, и один из этих людей даже не лежит согласно всем нормам, даже просто морали. Я говорю про Ленина. Давно уже Красная площадь должна быть освобождена от этого комплекса захоронений", — сказал Чернышов, назвав это "издевательством над людьми". 

В некрополе у Кремлевской стены похоронен ряд видных военных и политических деятелей СССР. Рядом с Мавзолеем находятся могилы Иосифа Сталина, Феликса Дзержинского, Михаила Калинина, Андрея Жданова, Климента Ворошилова, Семена Буденного, Михаила Суслова, Леонида Брежнева и других.

 


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