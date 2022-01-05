В Петербурге госпитализировали с коронавирусом почти триста человек за сутки

Пресс-служба Смольного выпустила новую таблицу, в которой прописаны основные показатели пандемии коронавируса в городе, полученные от разных ведомств. Согласно данным на 5 января, за сутки выросло число поступивших в больницы больных с признаками коронавируса и пневмонии — 289 вместо 250 накануне. В реанимационных отделениях лежат 615 пациентов, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 345 человек (вместо 328 накануне).

Инфекционный коечный фонд составляет 8 002 места. Всего в стационарах с пневмониями и коронавирусом лежат 5 387 пациентов.

На карантине находятся 1 316 граждан (накануне их было 1 425), бесплатную лекарственную терапию на дому получают 20 359 петербуржцев, амбулаторно лечатся 20 530 человек. Неизрасходованный запас вакцины от коронавируса в городе составляет 932 870 доз.