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Новости 11:15

Петербургу выделили 98 млн рублей на строительство газовых автозаправок

фото ЗакС политика Петербургу выделили 98 млн рублей на строительство газовых автозаправок

Петербургу предоставят 98 млн рублей субсидии на возведение новых газовых автозаправочных станций (АГЗС): деньги будут выделены из федерального бюджета, информирует пресс-служба Смольного.

Руководитель Северной столицы Александр Беглов подписал постановление правительства города, согласно которому в период с 2022 по 2024 год предпринимателям, которые будут инвестировать в строительство АГЗС в Петербурге, компенсируют часть средств, потраченных на эти цели.

Всего же на возведение АГЗС предусмотрено 252 млн рублей: к 98 млн федеральных рублей приплюсуют 153 млн "петербургских".

Ожидается, что в строй будут введены 7 новых газовых автозаправок.

Согласно данным Росстата, по состоянию на конец 2020 года в Петербурге обустроены 82 газозаправки, что составляет 14% от общего количества АЗС. 


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