Петербургу выделили 98 млн рублей на строительство газовых автозаправок

Петербургу предоставят 98 млн рублей субсидии на возведение новых газовых автозаправочных станций (АГЗС): деньги будут выделены из федерального бюджета, информирует пресс-служба Смольного.

Руководитель Северной столицы Александр Беглов подписал постановление правительства города, согласно которому в период с 2022 по 2024 год предпринимателям, которые будут инвестировать в строительство АГЗС в Петербурге, компенсируют часть средств, потраченных на эти цели.

Всего же на возведение АГЗС предусмотрено 252 млн рублей: к 98 млн федеральных рублей приплюсуют 153 млн "петербургских".

Ожидается, что в строй будут введены 7 новых газовых автозаправок.

Согласно данным Росстата, по состоянию на конец 2020 года в Петербурге обустроены 82 газозаправки, что составляет 14% от общего количества АЗС.